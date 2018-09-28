Китай не боится давления в торговом споре, заявили в Пекине

ООН, 28 сен – РИА Новости. Китай не приемлет шантажа в свой адрес и не боится давления в торговом споре, заявил в пятницу глава МИД КНР Ван И, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Что касается торговых трений, то Китай выступает за их урегулирование на основе правил и посредством равного диалога и консультаций. Китай не приемлет шантажа, а тем более не боится давления", — заявил он.

Китайский министр отметил, что международная торговля не должна быть игрой с нулевой суммой, в которой один получает выгоду за счет других, и никому не должно быть дозволено ставить свои интересы выше интересов остальных стран.

"Китай принял меры не только для защиты своих законных прав и интересов, но и для защиты системы свободной торговли и международных правил и порядка, в интересах восстановления мировой экономики и в общих интересах всех стран", — добавил глава внешнеполитического ведомства Китая.

Он также подчеркнул, что любые односторонние действия нанесут вред всем.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

В августе США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов. Сразу после этого китайская сторона ввела аналогичные меры. Недовольство США вызывает торговый дисбаланс между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая. Пекин в свою очередь считает дисбаланс следствием внутренней экономической политики США.