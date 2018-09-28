Сочи и Нагато подписали соглашение о дружбе между городами

СОЧИ, 28 сен — РИА Новости. Соглашение о дружбе между Сочи и японским Нагато было подписано в ходе визита в Краснодарский край японской делегации, в дальнейшем между городами предполагается обмен опытом и специалистами в сфере здравоохранения, туризма и образования, сказал на пресс-конференции после подписания глава Сочи Анатолий Пахомов.

Визит делегации Нагато в Сочи начался в четверг и продлится до понедельника, за это время гости осмотрят достопримечательности курорта, Горный и Прибрежный кластеры, а также посетят гонки "Формулы-1". Кульминацией визита стало подписание между двумя городами соглашения об установлении дружественных отношений в сфере образования, культуры, спорта, здравоохранения, туризма, городского хозяйства, молодежной политики.

"Задачи, над которыми мы будем работать, — это создавать положительный имидж города Сочи в городе Нагато и наоборот. Мы будем делиться опытом работы в санаторно-курортном комплексе, Мацесты. Мы будем обмениваться группами врачей, туристическими группами, студенческими группами. Эта работа уже в общем идет, теперь эти взаимоотношения будут носить более точный характер. Мы будем прорабатывать план работы на каждый год", — заявил Пахомов.

По данным мэрии Сочи, предварительная договоренность об установлении побратимских связей в целом была достигнута еще в 2016 году после встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который является уроженцем этого японского города.