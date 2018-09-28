В Бразилии подросток открыл стрельбу в школе и ранил двух одноклассников

МЕХИКО, 28 сен – РИА Новости. Подросток открыл в пятницу стрельбу в бразильской школе и ранил двух одноклассников.

По сообщению канала Globo, инцидент произошел в городе Медианейра штата Парана. Пятнадцатилетний подросток пришел в школу с револьвером и начал стрелять в других учеников. Двое из них получили ранения, причем один пострадавший – серьезные.

Стрелявший был задержан полицией вместе с еще одним учеником, который мог оказывать ему помощь при нападении.

По предварительным данным, малолетний стрелок страдал от травли со стороны одноклассников и решил отомстить.