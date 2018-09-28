При оказании помощи Китай не ставит политических условий, заявили в Пекине

ПЕКИН, 28 сен – РИА Новости. Китай не ставит предварительных политических условий, помогая другим странам в их развитии, заявил министр иностранных дел КНР Ван И, выступая на дискуссии Совета по международным отношениям в Нью-Йорке.

"Китай не ставит никаких предварительных политических условий при оказании помощи другим странам… Мы прежде всего уважаем нужды стран, выступающих реципиентами нашей помощи", — заявил Ван И.

Он подчеркнул, что Китай, как самая крупная развивающаяся страна, поддерживает другие развивающиеся страны в их борьбе с нищетой путем передачи собственного опыта в этой сфере, но также и путем предоставления финансовой помощи. По словам министра, КНР уже предоставила на развитие финансовую помощь в размере 400 миллиардов юаней (около 60 миллиардов долларов) более чем 160 международным организациям.