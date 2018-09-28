В Херсоне с мемориала в честь героев войны демонтировали орден "Победы"

Демонтаж ордена Победы с мемориального комплекса Три штыка на Каховской площади в Херсоне, Украина

Демонтаж ордена Победы с мемориального комплекса Три штыка на Каховской площади в Херсоне, Украина

КИЕВ, 28 сен – РИА Новости. Власти Херсона по инициативе украинской националистической партии "Свобода" демонтировали с мемориального комплекса "Три штыка" в честь героев Великой Отечественной войны изображение ордена "Победа", сообщается в пятницу на странице движения "Наш полк" в Facebook.

"С мемориального комплекса "Три штыка" на Каховской площади… в Херсоне коммунальные службы города сняли символ Ордена Победы. Снятие ордена в январе инициировали депутаты горсовета от партии "Свобода", — говорится в сообщении.

По данным организации, вместо демонтированного ордена власти намерены установить на монументе герб Украины.

С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

Херсон был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками 19 августа 1941 года. Город был освобожден 13 марта 1944 года воинами 28-й армии 3-го Украинского фронта. В боях с захватчиками на территории Херсонской области погибли 34 134 советских воина.