Генсек ООН подтвердил Сербии, что организация не признает Косово

БЕЛГРАД, 28 сен — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подтвердил Сербии, что организация не считает самопровозглашенное Косово государством, сообщила пресс-служба сербского правительства.

Гутерреш сообщил об этом в Нью-Йорке на встрече с премьером Сербии Аной Брнабич и главой МИД Ивицей Дачичем.

"Для Объединенных наций Косово не государство", — приводит пресс-служба слова Гутерреша.

Отмечается, что генсек выразил поддержку со стороны ООН "договору Белграда и Приштины в связи с Косово и Метохией".

Со своей стороны премьер Сербии заявила, что в Белграде привержены поиску решения по Косово и не "хотят замороженного конфликта". Также, по ее словам, в интересах Сербии сохранить мандат миссии ООН в Косово (UNMIK) и не сокращать ее численный состав.

"Миссия UNMIK остается в Косово и Метохии", — приводит сербская пресс-служба слова Гутерреша.

В ходе разговора генсек ООН также получил от сербской делегации приглашение посетить Сербию.

Диалог властей Сербии и руководства самопровозглашенного Косово начался в марте 2011 года при посредничестве представителей ЕС в целях нормализировать ситуацию в крае. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику признали порядка 100 государств-членов ООН и по-прежнему не признают Сербия, Россия, Китай многие другие страны.