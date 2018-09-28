Генсек ООН подтвердил Сербии, что организация не признает Косово

БЕЛГРАД, 28 сен — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подтвердил Сербии, что организация не считает самопровозглашенное Косово государством, сообщила пресс-служба сербского правительства.
Гутерреш сообщил об этом в Нью-Йорке на встрече с премьером Сербии Аной Брнабич и главой МИД Ивицей Дачичем.
"Для Объединенных наций Косово не государство", — приводит пресс-служба слова Гутерреша.
Отмечается, что генсек выразил поддержку со стороны ООН "договору Белграда и Приштины в связи с Косово и Метохией".
"Миссия UNMIK остается в Косово и Метохии", — приводит сербская пресс-служба слова Гутерреша.
Диалог властей Сербии и руководства самопровозглашенного Косово начался в марте 2011 года при посредничестве представителей ЕС в целях нормализировать ситуацию в крае. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику признали порядка 100 государств-членов ООН и по-прежнему не признают Сербия, Россия, Китай многие другие страны.