СК сообщил о подозреваемых по делам о военных преступлениях в Донбассе

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Следственный комитет (СК) России привлекает к уголовной ответственности по делам о военных преступлениях на юго-востоке Украины уже 110 человек, в том числе 20 представителей высшего военного руководства этой страны, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Председателю СК России доложено, что на основании полученных следствием данных к уголовной ответственности привлекается 110 лиц, в том числе 20 представителей высшего военного руководства Украины, лидеры и участники подконтрольных им вооруженных формирований, организовавшие применение наступательного вооружения неизбирательного действия против гражданского населения", — сказала она.