В Закарпатье выдачу венгерских паспортов расследуют по статье "госизмена"

КИЕВ, 28 сен – РИА Новости. Прокуратура Закарпатской области Украины завела уголовное дело по статье "госизмена" по факту выдачи украинцам паспортов Венгрии в Берегово, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

Ранее украинское агентство "Укринформ" со ссылкой на источники сообщило, что консульство Венгрии в городе Берегово Закарпатской области выдает гражданам Украины венгерские паспорта якобы с указанием не ставить об этом в известность украинские власти. При этом агентство опубликовало видео, предположительно, такой выдачи паспортов. Город Берегово расположен возле границы с Венгрией. Климкин заявил, что Украина намерена выслать консула Венгрии из страны. Глава венгерского МИД Сийярто назвал недружелюбными и рискованными идеи украинской стороны о высылке консула и пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции.

"Прокуратурой по сообщениям в средствах массовой информации возбуждено уголовное дело по умышленным действиям граждан Украины в ущерб суверенитету, государственной и информационной безопасности страны, указывающее на наличие признаков уголовного преступления, предусмотренного статьей "государственная измена", — говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebbook.

По данным ведомства, речь идет о видео, в котором граждане Украины, клянясь в верности другому государству получают паспорта граждан Венгрии. "Досудебное расследование поручено областному управлению Службы безопасности Украины в Закарпатской области под процессуальным руководством прокуратуры", — говорится в сообщении.

Ранее посол Венгрии на Украине Эрно Кешкень заявлял, что Венгрия имеет право раздавать свои паспорта всем, кто имеет венгерские корни. МИД Украины считает, что посол такими заявлениями превышает свои полномочия. Украинский МИД заявляет, что Венгрия выдала в Закарпатской области более 100 тысяч паспортов. При этом украинское законодательство запрещает иметь двойное гражданство. Вместе с тем, законы не предусматривают процедуры лишения гражданства, но прописывают его "утрату". Также в украинском законодательстве не предусмотрена ответственность за наличие двух и более гражданств.