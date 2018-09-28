В Закарпатье выдачу венгерских паспортов расследуют по статье "госизмена"

КИЕВ, 28 сен – РИА Новости. Прокуратура Закарпатской области Украины завела уголовное дело по статье "госизмена" по факту выдачи украинцам паспортов Венгрии в Берегово, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
"Прокуратурой по сообщениям в средствах массовой информации возбуждено уголовное дело по умышленным действиям граждан Украины в ущерб суверенитету, государственной и информационной безопасности страны, указывающее на наличие признаков уголовного преступления, предусмотренного статьей "государственная измена", — говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebbook.
Ранее посол Венгрии на Украине Эрно Кешкень заявлял, что Венгрия имеет право раздавать свои паспорта всем, кто имеет венгерские корни. МИД Украины считает, что посол такими заявлениями превышает свои полномочия. Украинский МИД заявляет, что Венгрия выдала в Закарпатской области более 100 тысяч паспортов. При этом украинское законодательство запрещает иметь двойное гражданство. Вместе с тем, законы не предусматривают процедуры лишения гражданства, но прописывают его "утрату". Также в украинском законодательстве не предусмотрена ответственность за наличие двух и более гражданств.