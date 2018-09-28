Американец на велосипеде пытался покинуть Украину ради любимой в России

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В четверг вечером в Харьковской области задержали американца, который пытался нелегально пересечь границу Украины и России на велосипеде. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Мужчину заметили в десяти метрах от линии государственной границы и задержали.

Он признался, что хотел встретиться с возлюбленной. По его словам, у него не было визы, поэтому он решил попробовать попасть в Россию через Украину.

Так, купив велосипед, он попытался пересечь границу вне пункта пропуска.

Американца привлекли к административной ответственности за попытку нарушения государственной границы.