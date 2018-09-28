Сеул планирует направить делегацию на праздничные мероприятия в Пхеньян

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Южнокорейские власти планируют направить делегацию из 150 человек для участия в мероприятиях, посвященных заключению межкорейской декларации на саммите 2007 года, передает агентство "Ренхап" со ссылкой на министерство по делам национального объединения Республики Корея.

"Сегодня прошла встреча руководителей совместного межкорейского координационного бюро в Кэсоне. Север и Юг проведут в Пхеньяне 4-6 октября памятные мероприятия по случаю 11-летней годовщины декларации, подписанной 4 октября (2007 года — ред.), было предложено, что участвовать в них с нашей стороны будет делегация из 150 человек", — говорится в заявлении ведомства.

Стороны пока продолжают согласование состава делегации, маршрута ее следования и программы в Пхеньяне.

Декларация 2007 года была подписана по итогам встречи президента Южной Кореи Но Му Хёна и северокорейского лидера Ким Чен Ира. Согласно документу, стороны договорились выстраивать отношения взаимного доверия и уважения, вместе двигаться к прекращению напряженности и установлению мира на Корейском полуострове, а также развивать экономическое сотрудничество.