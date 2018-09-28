Силовики в пятницу выпустили 35 мин по ДНР, заявили в республике

ДОНЕЦК, 28 сен — РИА Новости. Украинские силовики в пятницу выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 35 мин различного калибра, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"С 8.58 до 14.30 (совпадает с мск) вооруженные силы Украины обстреливали территорию ДНР не только из крупнокалиберного стрелкового и снайперского оружия, но и из минометов различного калибра. За это время по территории республики было выпущено 35 мин калибром 82 и 120 миллиметров, нарушения были зафиксированы практически по всей линии соприкосновения за исключением ее северной части", — заявил представитель ведомства.