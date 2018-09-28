Силовики наращивают силы у линии соприкосновения, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 28 сен — РИА Новости. Украинские силовики наращивают силы у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко.
"Украинская сторона, несмотря на объявленное перемирие, продолжает наращивать силы и средства вблизи линии боевого соприкосновения", — сказал Филипоненко.
По его словам, на минувшей неделе в район населенного пункта Золотое, в зону ответственности украинских силовиков, прибыла колона военной техники и вооружения, в том числе шесть пушек МТ-12 "Рапира", шесть гаубиц "Д-30", четыре МТЛБ (многоцелевой транспортер легкий бронированный — ред.), около 30 военных автомобилей.
"Кроме того, в зону ответственности 59 отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Нижнетеплое отмечено прибытие реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" в количестве двух единиц", — заявил представитель оборонного ведомства ЛНР.