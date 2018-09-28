"Мы не сограждане": глава МИД Абхазии поправил грузинского премьера

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Глава абхазского МИД Даур Кове назвал главным заблуждением руководства Грузии мнение о том, что жители Абхазии и Южной Осетии являются для них согражданами.
Очередная сессия Генеральной ассамблеи ООН начала работу 18 сентября.
Не сограждане
"Самое главное заблуждение господина премьер-министра и всех руководителей, которые сегодня есть в Грузии — мы не сограждане. Мы граждане различных государств, соседних государств. Но не одного государства", — сказал Кове РИА Новости, комментируя слова Бахтадзе.
По его словам, это основная мысль, которая должна дойти до понимания руководства Грузии.
"Исходя из этого посыла, наверное, уже можно будет строить планы о мирном сосуществовании двух народов, которые проживают в двух соседних государствах", — подчеркнул министр.
Прекратить изоляцию
При этом Кове усомнился в искренности слов грузинского премьера. "Относительно его предложений, которые направлены на то, чтобы абхазы и осетины лечились бесплатно в клиниках Грузии, пользовались благами безвизового въезда в Евросоюз и всего прочего, на это мы всегда заявляем одно — если Грузины хотят, чтобы абхазы и осетины жили хорошо, первое, что они должны сделать — это прекратить политику международной изоляции Абхазии и Южной Осетии", — указал глава МИД.
"В этом плане необходимо, чтобы они посмотрели на нынешний закон об оккупированных территориях, которые есть в Грузии и который препятствует международному развитию Абхазии и Южной Осетии", — добавил он.
"Мы на днях сделали заявление, в котором в очередной раз выразили недоумение и просьбу к руководителям международных структур с тем, чтобы представителям Абхазии и Южной Осетии дали возможность выступать и доносить свои позиции на всех тех площадках, где это делает Грузия. Иначе получается абсурд — когда о конфликте Абхазии и Грузии говорит только Грузия, а позицию Абхазии никто слышать не хочет. Эти вещи нужно менять, тогда, возможно, будет диалог", — заключил он.
Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Впоследствии Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, а 29 мая 2018 года о признании независимости Абхазии и Южной Осетии объявила Сирия.