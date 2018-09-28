Силовики 25 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 28 сен — РИА Новости. Украинские силовики 25 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 270 мин и снарядов, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

В Донбассе 29 августа вступило в силу "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года. Это четвертая попытка сторон конфликта установить мир в регионе с начала года.

"За минувшую неделю украинские силовики 25 раз нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено более 270 мин и снарядов", — сказал Филипоненко на брифинге.

По его словам, украинские силовики вели огонь по позициям ополченцев в районе 15 населенных пунктов. Филипоненко отметил, что подразделения Народной милиции ЛНР "не реагируют на провокации, поддерживая режим тишины, и соблюдают минские договоренности". "В случае обострения обстановки Народная милиция ЛНР оставляет за собой право действовать решительно, в интересах защиты своих граждан", — сказал он.