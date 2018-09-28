В Индонезии образовалось цунами высотой около двух метров

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Цунами высотой до двух метров образовалось на индонезийском острове Сулавеси после сильного землетрясения, данных о жертвах нет, передает издание News18.

По данным агентства, цунами обрушилось на город Палу, но вода уже отступила.

Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Сулавеси в 80 километрах к северу от города Палу на острове Сулавеси. Очаг залегал на глубине 10 километров, была объявлена угроза цунами, но позже отменена. Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BMKG) в свою очередь сообщило о магнитуде землетрясения в 7,7.

Indonesia geophysics agency says Sulawesi quake caused a tsunami. This video is doing the rounds. We believe it is real. pic.twitter.com/7xDzzRuj5v — David Lipson (@davidlipson) 28 сентября 2018 г.

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Впоследствии на острове произошло еще несколько землетрясений магнитудой больше 5,0.