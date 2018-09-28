Первого замгенпрокурора США вызвали в конгресс для дачи показаний

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканский партии Марк Медоус заявил, что руководство партии приняло решение пригласить первого замгенпрокурора Рода Розенстайна в конгресс для дачи показаний.

На прошлой неделе газета New York Times опубликовала статью о том, что первый заместитель генпрокурора — главы минюста США Род Розенстайн предлагал весной 2017 года отстранить президента Дональда Трампа от власти с помощью скрытной записи его слов и 25-й поправки к конституции США о недееспособности главы государства.

"Руководство согласилось вызвать Рода Розенстайна в конгресс для слушаний за закрытыми дверями с нашей группой по расследованию, чтобы он мог объяснить свои предполагаемые заявления о записи слов президента и другие противоречивые высказывания", — заявил Медоус в Twitter.

Он добавил, что если Розенстайн "не сможет прийти, мы вызовем его в суд".

В понедельник появились сообщения, что Розенстайн может уйти в отставку или будет уволен. Белый дом дал понять в понедельник, что Розенстайн не ушел в отставку и не был уволен, он ведет переговоры с Трампом.