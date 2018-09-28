Лукашенко обсудил с Путиным действия НАТО у границ Белоруссии

МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным действия НАТО у границ Союзного государства.

Лукашенко и Путин в пятницу приняли участие в саммите стран СНГ, который состоялся в Таджикистане.

"Вопрос безопасности — это, можно сказать, центральный вопрос сегодняшнего саммита. Все президенты об этом говорят. Даже мы, казалось бы, спокойная Беларусь, постоянно об этом говорим, учитывая еще и те опасности и вызовы, которые таят в себе действия западных государств и НАТО у наших границ, у границ Союзного государства… Кстати, мы в таком конфиденциальном порядке обсуждали эту проблему с Владимиром Владимировичем (Путиным)", — сообщил Лукашенко, слова которого приводит на пресс-служба президента.

При этом белорусский лидер не стал приводить подробности беседы, отметив, что с Путиным они общались "именно по этому вопросу".

Лукашенко также обратил внимание, что в сфере безопасности довлеют и прочие факторы, в том числе военные, и они обсуждались в Душанбе.

"Возьмите у нас — об этом много сейчас на саммите говорили, не один президент. И я там об этом говорил, и Нурсултан Абишевич (Назарбаев, президент Казахстана). Вопросы востока Украины, вопросы Приднестровья, особенно Нагорного Карабаха. Нам бы как-то сорганизоваться и разрубить эти гордиевы узлы. И многие другие", — добавил президент республики.