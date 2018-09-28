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Пользователи соцсетей со всего мира смогут задать вопрос экипажу МКС

(обновлено: 16:35 28.09.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЧлен основного экипажа МКС-56/57 космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев в автобусе перед отъездом на стартовую площадку космодрома БайконурЧлен основного экипажа МКС-56/57 космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев в автобусе перед отъездом на стартовую площадку космодрома Байконур
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Задать свой вопрос космонавтам на МКС сможет любой пользователь социальных сетей Sputnik, начиная с 28 сентября 2018 года. Вопрос нужно разместить на странице аккаунтов соцсетей Sputnik. На самые интересные вопросы космонавты ответят во время телемоста "Москва-МКС". ГК Роскосмос обеспечит сеанс прямой связи с МКС, который состоится в Москве 14-го октября на площадках Всероссийского фестиваля NAUKA0+. Sputnik выступает международным информационным партнёром Фестиваля NAUKA 0+.

Луна и самолет на закате. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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"Энергия" готова предложить туристам услугу облета Луны, сообщил источник

Что еще вы хотите узнать о работе на орбите? Куда девается космический мусор со станции? Зачем космонавту вакуумные штаны? Как горит в космосе огонь? Почему на станции нельзя пользоваться карандашами? Как с орбиты выглядит ваш город?

Теперь у читателей появилась уникальная возможность расспросить самих космонавтов о том, как они провели четыре месяца на орбите. Участники экспедиции на МКС Алексей Овчинин и Сергей Прокопьев ответят на самые интересные вопросы прямо из космоса.

Этот экипаж отправился в космос 6 июня 2018 года с "Гагаринского старта" космодрома Байконур. За 4 месяца экспкдиции космонавты уже успели побывать в открытом космос и провели там в общей сложности восемь часов, осуществили несколько экспериментов, монтаж нового научного оборудования, запустили несколько наноспутников, а также выполнили панорамные видеосъёмки космического пространства и поверхности Земли.

Международная космическая станция. Архивное фото
© NASA
Япония запустила космический корабль к МКС
Следить за сеансом космической связи можно будет на Фестивале NAUKA 0+ в Шуваловском корпусе МГУ имени М. В. Ломоносова, в парке "Зарядье" и в аккаунтах Sputnik, о времени сеанса будет сообщено дополнительно — следите за новостями конкурса в соцсетях. Акцию по сбору вопросов "Задай вопрос космонавту МКС" проводит Sputnik и Всероссийский Фестиваль NAUKA 0+.

Sputnik- одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском и французском в 80 городах мира и в интернете Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском и китайском языках. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 50 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо достигает почти 9 миллионов. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня".

Всероссийский Фестиваль NAUKA 0+

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Brendan Smialowski
Российский космонавт сделал комплимент Иванке Трамп
XIII Московский фестиваль NAUKA 0+ состоится 12-14 октября и станет самым масштабным за всю историю проведения. Главная тема фестиваля — наука будущего: "MegaScience: Россия в мире — Россия для мира". За три дня фестиваля на его площадках соберутся ведущие ученые и лекторы со всего мира, и те, кто уже вошел в историю мировой науки, и те, от кого сегодня зависит ее будущее. Они откроют для гостей собственные MEGASCIENCE-проекты.

Помимо традиционных площадок — Фундаментальной библиотеки и Шуваловского корпуса МГУ, а также ЦВК "Экспоцентр" на Красной Пресне — свои двери для гостей фестиваля в этом году впервые откроют Российская академия наук и Цифровое деловое пространство. Появятся три дополнительные площадки: экологическая — в парке "Зарядье", космическая — в павильоне "Космос" на ВДНХ, и уличная на Никитском бульваре. Еще 90 площадок разместятся на базе вузов, музеев, научных центров и промышленных предприятий;
В рамках фестиваля в Москве пройдет свыше 2000 уникальных мероприятий: лектории, выставки, научные бои и шоу, кино-показы, конкурсы, эксперименты, экскурсии и многое другое.

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