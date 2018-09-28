Полиция опровергла информацию о захвате автобуса в Киеве

КИЕВ, 28 сен – РИА Новости. Информация о захвате вооруженными людьми маршрутного автобуса с пассажирами на одном из вокзалов Киева не подтвердилась, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе патрульной полиции.

Ранее пресс-секретарь Голосеевского районного отделения полиции Татьяна Максименко сообщила РИА Новости, что полиция проверяет информацию о захвате вооруженными людьми маршрутного автобуса с пассажирами на автовокзале в украинской столице.

"Захвата не было, на месте работает следственно-оперативная группа", — сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Пресс-служба полиции Киева сообщила, что правоохранителям поступило два заявления. В одном женщина утверждала, что в автобусе едет ее муж, который похитил ребенка для продажи на органы, а во втором женщина утверждала, что ее мужу с полторагодовалым ребенком двое неизвестных угрожают пистолетом и ножом.

По предварительным данным полиции, отец с сыном ехали в маршрутном автобусе. К нему подсели двое нетрезвых мужчин, начали обвинять его в похищении ребенка и продемонстрировали оружие.

"Патрульные задержали двух правонарушителей, у них обнаружили пистолеты, предварительно — травматические. Следственно-оперативная группа общается со всеми участниками конфликта для установления обстоятельств происшествия", — говорится в сообщении.

Как сообщало ранее издание "Вести", возле станции метро "Выдубичи" в Киеве, где расположен автовокзал, трое неизвестных, вооруженные ножами, захватили маршрутку с пассажирами. По данным издания, маршрутка должна была следовать рейсом "Киев-Городище". Родственники захваченных пасажиров вызвали полицию. Требования злоумышленников не были известны. Пассажиров, среди которых есть дети, якобы не выпускали из автобуса.