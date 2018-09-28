В МИД прокомментировали "мирную инициативу" Тбилиси

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Судьба "мирной инициативы" Тбилиси определяется только тем, как ее воспримут в Сухуме и Цхинвале, говорится в комментарии МИД РФ о выступлении премьер-министра Грузии Мамука Бахтадзе на Генеральной ассамблее ООН.

Выступая в рамках ГА ООН Бахтадзе заявил, что будущее страны вместе с Абхазией и Южной Осетией. Он отметил, что обращается с трибуны "к абхазским и осетинским согражданам", подчеркнув, что жители Южной Осетии и Абхазии должны получать возможность использовать все блага, которые есть у граждан Грузии, а именно образование, медицину и безвизовый режим с Евросоюзом. Бахтадзе также обратился к России, призвав ее "не мешать и не препятствовать мирным инициативам" Грузии.

Позже глава абхазского МИД Даур Кове, комментируя заявление грузинского премьера, назвал главным заблуждением Тбилиси мнение о том, что жители Абхазии и Южной Осетии являются для них согражданами.

"Судьба "мирной инициативы" Тбилиси определяется не отношением Москвы, а исключительно тем, как ее воспримут в Сухуме и Цхинвале. Как известно, Россия давно призывает Грузию начать взаимоуважительный диалог с Абхазией и Южной Осетией", — говорится в комментарии российского ведомства.

МИД также призвал грузинскую сторону "воспользоваться возможностью рассказать о своих предложениях на Женевских дискуссиях, где, в отличие от ООН, присутствуют представители" Южной Осетии и Абхазии. "Пока такой возможностью в Тбилиси пренебрегают", — отмечается в комментарии министерства.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии после того, как Грузия в ночь на 8 августа обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Впоследствии Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, а 29 мая 2018 года о признании независимости Абхазии и Южной Осетии объявила Сирия.