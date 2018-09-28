Жители испанского города решили сбросить 100 тысяч килограммов лишнего веса

МАДРИД, 28 сен — РИА Новости, Елена Шестернина. Жители испанского городка Нарон, расположенного в автономном сообществе Галисия, поставили перед собой необычную цель — сбросить 100 000 килограммов лишнего веса. К настоящему времени ее удалось осуществить на 40%, сообщили в пресс-службе мэрии Нарона.

"Программу "100 000 веских причин" мы начали в январе, сейчас в общей сложности наши жители сбросили 40 тысяч килограммов", — рассказала РИА Новости пресс-секретарь мэрии Нарона Лорена Ромеро.

Из 40 тысяч жителей небольшого галисийского городка в программе, которую придумал местный врач Карлос Пинейро, участвует каждый десятый, в том числе мэр Мариан Феррейро и все советники.

Суть состоит в правильном питании, участии в различных спортивных тренировках и соревнованиях, пеших прогулках. При этом в мэрии уверяют, что причина вовсе не в том, что "здесь больше толстых людей, чем в остальной Испании". Главная задача — предотвращение болезней, связанных с лишним весом, в первую очередь сердечно-сосудистых заболеваний.

Параллельно с борьбой с избыточным весом мэрия запустила программу помощи нуждающимся семьям — те продукты, которые потенциально могли быть употреблены участниками необычного "марафона", они отдают тем, кому они действительно необходимы.

Будет ли программа продолжена, когда жители достигнут своей цели и совместными усилиями сбросят 100 тысяч килограммов, пока не ясно. "Для начала попробуем реализовать намеченные планы, а дальше посмотрим", — сказала Ромеро.