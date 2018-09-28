В Испании из-за забастовки бортпроводников и пилотов отменили 86 рейсов

МАДРИД, 28 сен – РИА Новости. Ryanair из-за забастовки бортпроводников и пилотов отменила 86 рейсов в Испании в пятницу, что нарушит планы 16 тысяч пассажиров, свидетельствуют данные Рабочего профсоюзного союза.

Забастовка проходит в Испании, Бельгии, Голландии, Португалии, Италии и Германии. Как сообщалось, из-за забастовки отменены в общей сложности 250 рейсов из 2400, выполняемых в пятницу.

Изначально планировалось, что будут отменены 150 рейсов, сообщили РИА Новости в компании, однако в последний момент к забастовке присоединились пилоты немецкого профсоюза VC, что привело к отмене еще ста рейсов.

Как говорится в сообщении Ryanair, более 90% из запланированных на пятницу 2400 рейсов будут реализованы. Ryanair заверяет, что заранее предупредила клиентов о предстоящей забастовке и предложила два варианта – возместить стоимость билета или поменять его на рейс на другой день или направление.

Ryanair называет забастовку "ненужной" и утверждает, что в последнее время достигла значительного прогресса на переговорах с профсоюзами, пилотами и бортпроводниками в Ирландии, Великобритании, Италии, а также предложила вести консультации пилотам и бортпроводникам Бельгии, Голландии, Испании, Португалии и Германии.

Бастующие требуют от руководства Ryanair перестать повсеместно применять ирландское законодательство, адаптировать условия труда к каждой отдельной стране. Компания уверяет, что готова удовлетворить эти требования в течение 2019 года.

Ryanair — крупнейший авиаперевозчик Европы, ежегодно она перевозит 139 миллионов человек, осуществляя ежедневно более двух тысяч рейсов по 224 направлениями в 37 странах. В авиакомпании работают 13 тысяч человек.