Активистка раскритиковала украинскую телестудию за "московский язык"

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Детская писательница и активистка Лариса Ницой подвергла жесткой критике украинскую студию "Квартал 95", занимающуюся производством развлекательного контента, из-за языкового вопроса.

Ницой возмутил тизер к сериалу "Слуга народа", в котором вопрос языка назвали "вечным двигателем народной грызни".

"И вроде все в нем правильно сказано: олигархи делят страну, делят народ, делят язык, чтобы нас, украинцев рассорить. Однако вышла нестыковочка. Ролик с такими правильными словами на самом деле о чем? О том, чтобы Украина и украинцы и в дальнейшем не говорили на украинском языке", — заявила Ницой.

По ее словам, "Квартал 95", пренебрегающий государственным языком, выступает против украинской нации.

Она добавила, что студия, отдающая предпочтение русскому языку, не поспевает за украинской модой.

"Разговаривая исключительно на московском языке, 95-кварталовцы, находясь в московском, а не украинском информационном поле, — отстали от жизни. Отстали от тренда. Отстали от моды. Находясь в своем параллельном московском мире, к ним еще не дошло — украинская жизнь семимильными шагами идет в сторону украинской Украины", — написала активистка.

Лариса Ницой известна провокационными высказываниями. Так, ее возмущение вызывают русскоговорящие продавцы в магазинах, проводники в поездах и сотрудники СБУ. Ранее в сентябре у борца за украинский язык "затряслись руки" из-за учебника русского языка с двуглавым орлом и российским триколором.