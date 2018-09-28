Богданов назвал Ирак одним из главных партнеров России

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Ирак является одним из главных партнеров России в ближневосточном регионе, двусторонний диалог между Москвой и Багдадом носит доверительный характер, заявил в пятницу спецпредставитель президента по Ближнему Востоку, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Наши страны связывают традиции прочной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Ирак — один из основных партнеров России в ближневосточном регионе. Высокого уровня достигло взаимодействие по линии министерств и ведомств. Россия и Ирак выступают как близкие партнеры. Безусловно, значимой составляющей наших двусторонних отношений является насыщенный и доверительный политический диалог", — заявил Богданов.

В пятницу в посольстве Ирака в Москве ему вручили премию имени Науара за укрепление российско-иракского диалога.

"Михаил Леонидович был выбран для этой премии ввиду его особой роли в укреплении российско-арабского диалога в целом и российско-иракского диалога в частности за все время его службы в дипломатическом корпусе РФ", — заявил посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади.

По его словам, "посольство гордится такими людьми и их вкладом в российско-иракские отношения".