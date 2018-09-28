Польша направит в Россию дипломата по продаже сельхозпродукции

ВАРШАВА, 28 сен — РИА Новости. Варшава направит в Москву специального дипломата по продаже сельскохозяйственной продукции, сообщил министр сельского хозяйства и развития села Польши Ян Кшиштоф Ардановский, встречаясь с фермерами в пятницу.

"В несколько мировых столиц будут высланы советники в сфере сельского хозяйства, то есть такие дипломаты, которые разбираются в сельском хозяйстве, будут знать, какие в Польше есть фирмы, чем они занимаются, что производят", — сказал Ардановский.

Он пояснил, что эти дипломаты будут направлены "для того, чтобы искать рынки сбыта за границей".

По словам министра, в настоящее время идет конкурс претендентов на должности сельскохозяйственных советников в трех столицах, в том числе в Москве.

Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые применили антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В результате под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры, в последний раз — до конца 2018 года.

В январе торговый представитель России в Польше Владимир Нефедов в интервью РИА Новости рассказал, что объем взаимного товарооборота России и Польши в 2017 году увеличился на четверть, российский экспорт приблизился к 11 миллиардам долларов. Однако от некогда мощного потока польского продовольствия в силу известных причин остались кондитерские изделия, соки, переработанные овощи, рассказал российский торгпред.