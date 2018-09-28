Власти Каталонии призвали Мадрид провести референдум о независимости

МАДРИД, 28 сен – РИА Новости. Председатель каталонского женералитета Ким Торра призывает премьера Испании Педро Санчеса провести референдум о независимости Каталонии, аналогичный тому, который был проведен в канадском Квебеке.

Накануне Санчес допустил проведение досрочных выборов в стране, если партии, выступающие за независимость Каталонии, откажутся от поддержки правительства социалистов, "отдадут приоритет конфликту, а не сотрудничеству".

Торра в ответ обвинил испанские власти в нежелании сотрудничать и договариваться.

"Уважаемый, председатель правительства, с политическими заключенными и изгнанниками, тысячи каталонцев находятся под следствием за 1 октября (1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум о независимости, признанный незаконным властями Испании и Конституционным судом), и в демократическом праве на самоопределение Каталонии отказывают вновь и вновь, кто ставит во главу угла конфликт? Переговоры и соглашение как между Канадой и Квебеком, например", — написал Торра в Twitter.

В франкоязычной канадской провинции Квебек дважды проходили референдумы о независимости. В голосовании в 1980 году создание суверенного государства поддержали чуть более 40% населения, почти 60% выступили против. На референдуме 1995 года общество раскололось практически поровну, с крайне небольшим перевесом сторонников территориально целостности. Тогда 49,42 % проголосовали за независимость, против 50,58%.

В Каталонии так называемый "референдум о независимости", в котором приняли участие 43% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании, состоялся 1 октября 2017 года. Правительство Испании и Конституционный суд признали его незаконным. Основываясь на результатах голосования, каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство Испании ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении бывшего каталонского руководства, лидеров сепаратистских общественных организаций, экс-руководителей каталонских правоохранительных органов и бывшего руководства парламента возбуждены уголовные дела, в том числе по обвинениям в организации восстания и мятеже. Ожидается, что приговор будет вынесен в следующем году.