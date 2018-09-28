Лукашенко призвал повысить роль СНГ как "регионального игрока"

МИНСК, 28 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе заявил, что у стран Содружества отсутствует общее видение перспектив развития, нужно повысить роль СНГ как "регионального игрока".

"У нас отсутствует общее видение и "генеральный" план развития СНГ", — заявил Лукашенко, слова которого приводятся на официальном сайте президента Белоруссии.

По его словам, "не удалось до конца сформулировать теоретическую модель" и создать практическую стратегию экономической интеграции стран.

"В рамках адаптации Содружества к современным реалиям мы приступили к ревизии Концепции дальнейшего развития СНГ. Предлагаю поручить правительствам обновить в данном документе экономический блок. Он может стать идеологической основой для более полного использования научно-производственного и инвестиционного потенциала в рамках Содружества. Необходимо разумно увязать это с разработкой Стратегии экономического развития СНГ на период после 2020 года", — призвал Лукашенко.

Он добавил, что "и в концепции, и в стратегии следует закрепить современные ориентиры, определить общие точки экономического роста". "Считаю, что нашей Межпарламентской ассамблее также необходимо плотно подключиться к данной работе", — добавил Лукашенко.

Он пояснил, что "сегодня мировые рыночные отношения все больше теряют признаки цивилизованного взаимодействия между странами". "Мы видим, как с подачи Запада безапелляционно, в одностороннем порядке разрушается создаваемая десятилетиями система международной торговли. Использование неправовых механизмов превращается в норму и ставит наши экономики в уязвимое положение. Только сообща мы сможем успешно противостоять этим новым вызовам", — сказал Лукашенко. Он добавил, что страны СНГ должны объединить усилия для совместной защиты интересов на глобальном рынке, активизировать взаимную торговлю, инвестиции, промышленную кооперацию, в целом, повысить роль СНГ как регионального игрока.