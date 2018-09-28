В Индонезии объявили угрозу цунами после землетрясения у берегов Сулавеси

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Угроза цунами объявлена после землетрясения магнитудой 7,4 у берегов индонезийского острова Сулавеси, сообщает Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG).

Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Сулавеси. Землетрясение было зафиксировано в 18.02 по местному времени (13.02 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 80 километрах к северу от города Палу на острове Сулавеси. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.

Ранее в пятницу у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1, также недалеко от города Палу. Тогда очаг залегал на глубине 18,1 километра.