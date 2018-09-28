Песков прокомментировал сообщения про сходство Чепиги и Боширова

Руслан Боширов во время интервью главному редактору телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарите Симоньян

Руслан Боширов во время интервью главному редактору телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарите Симоньян

РИА Новости: Песков о сообщениях про сходство Чепиги и Боширова: на Красной площади бегают десятки Сталиных и Лениных, и все они похожи на оригинал