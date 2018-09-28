В Кремле прокомментировали информацию о награждении Чепиги

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о получении человеком по имени Анатолий Чепига госнаграды проверены, информации о таком награждении у него нет.

В четверг Песков пообещал проверить, награждал ли глава государства Владимир Путин полковника Анатолия Чепигу, и после этого дать соответствующую информацию. Сайт британского проекта Bellingcat в сотрудничестве с изданием Insider в среду опубликовал материал, в котором утверждается, что подозреваемый Лондоном в причастности к "делу Скрипалей" Руслан Боширов "на самом деле" якобы является полковником ГРУ Анатолием Чепигой. Ранее Bellingcat уже публиковал материалы, не находившие подтверждения.

"Да, проверили. У меня нет информации о том, что человек с таким именем награждался", — сказал Песков журналистам.

На уточняющий вопрос, бывает ли так, что человек награждается, но эта информация — тайная, и поэтому такой информации у него нет, Песков ответил, что ему нечего добавить по этой теме. "Еще раз — мы бы не хотели продолжать вот эти дискуссии беспочвенные", — добавил он.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ Александру Петрову и Руслану Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй, не приводя доказательств, утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ.

В интервью RT и Sputnik Петров и Боширов заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии. По словам Боширова, Солсбери является туристическим городом со знаменитым собором, а 4 марта в Солсбери они осматривали местные достопримечательности. На вопрос главного редактора телеканала и агентства Маргариты Симоньян, какое дело они хотели там завершить, Петров и Боширов ответили, что хотели посмотреть достопримечательности: Солсберийский собор и Олд Сарум.

Ранее Bellingcat опубликовал материал, который содержит "информацию о том, что согласно "базе данных ФМС", Петров и Боширов были агентами ГРУ". Заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов заявил, что "в УФМС нет подразделений, подведомственных ГРУ или кому-либо еще". Он добавил, что из базы данных миграционной службы невозможно понять, работает ли человек в ГРУ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также с критикой встретила материал проекта.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипалей" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в частности, на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.