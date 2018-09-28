ДУШАНБЕ, 28 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин зачитывался "Евгением Онегиным" во время церемонии подписания документов на саммите СНГ.
Принесли новую порцию документов, президент поставил свою подпись и снова открыл книгу. Теперь уже прочел несколько строк, снова подписал документы, вернулся к чтению.
Президенту опять пришлось отложить "Евгения Онегина" в сторону, когда к нему после завершения церемонии подсел глава Молдавии Игорь Додон.
Когда российский лидер встал из-за стола, книгу он взял с собой. В этот момент к нему подошел премьер-министр Армении Никол Пашинян, они коротко пообщались. Пушкин остался в руке президента.