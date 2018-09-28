Путин не расставался с томиком Пушкина на подписании документов саммита СНГ

ДУШАНБЕ, 28 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин зачитывался "Евгением Онегиным" во время церемонии подписания документов на саммите СНГ.

Сначала Путин положил книгу слева от себя, но, поставив несколько подписей, взял роман Пушкина и пролистал несколько страниц.

Принесли новую порцию документов, президент поставил свою подпись и снова открыл книгу. Теперь уже прочел несколько строк, снова подписал документы, вернулся к чтению.

Президенту опять пришлось отложить "Евгения Онегина" в сторону, когда к нему после завершения церемонии подсел глава Молдавии Игорь Додон.

Когда российский лидер встал из-за стола, книгу он взял с собой. В этот момент к нему подошел премьер-министр Армении Никол Пашинян, они коротко пообщались. Пушкин остался в руке президента.