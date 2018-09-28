В Молдавии Канду заявил о возможности упразднения поста президента в стране

КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. Председатель парламента Андриан Канду, который несколько раз временно исполнял обязанности главы Молдавии, считает, что стоит рассмотреть возможность окончательного перехода к парламентской форме правления и упразднения должности президента.
По его словам, роль первой скрипки в стране играет премьер, а не президент.
Спикер отметил, что ситуация с временным отстранением президента может снова повториться, потому что на рассмотрении парламента находятся законопроекты, которые Додон может не одобрить.
Конституционный суд Молдавии в понедельник временно приостановил полномочия президента Игоря Додона из-за его отказа назначить двух министров. В качестве исполняющего обязанности главы государства, документы о назначении подписал Канду.
Противостояние президент Молдавии с парламентским большинством и правительством продолжается не один год. Основным предметом споров остается внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Додон блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов.