В Молдавии Канду заявил о возможности упразднения поста президента в стране

КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. Председатель парламента Андриан Канду, который несколько раз временно исполнял обязанности главы Молдавии, считает, что стоит рассмотреть возможность окончательного перехода к парламентской форме правления и упразднения должности президента.

"Возможно, следующий парламент проголосует за дальнейшее ограничение функций президента. Возможно, стоит провести конституционную реформу по окончательному переходу к парламентской форме правления", — заявил Канду в четверг в эфире телеканала Moldova 1.

По его словам, роль первой скрипки в стране играет премьер, а не президент.

"Если парламент и правительство может справляться без президента, и я не говорю отдельно об Игоре Додоне, если у нас парламентская республика и если президент не понимает, что он должен соблюдать равновесие между институтами власти, то у меня вопрос: зачем тратить деньги на администрацию президента?" — добавил Канду.

Спикер отметил, что ситуация с временным отстранением президента может снова повториться, потому что на рассмотрении парламента находятся законопроекты, которые Додон может не одобрить.

Конституционный суд Молдавии в понедельник временно приостановил полномочия президента Игоря Додона из-за его отказа назначить двух министров. В качестве исполняющего обязанности главы государства, документы о назначении подписал Канду.

Додона трижды временно отстраняли от обязанностей, причем два раза это было связано с отказом утвердить кандидатуры министров — в октябре 2017 и январе 2018 года, когда он дважды отклонял кандидатов, предложенных правительством под руководством Филипа. Указы о назначении новых министров оба раза были подписаны спикером парламента Андрианом Канду.

Противостояние президент Молдавии с парламентским большинством и правительством продолжается не один год. Основным предметом споров остается внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Додон блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов.