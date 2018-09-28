Скопье устроит 40% явка на референдуме о названии страны, уверен аналитик

СКОПЬЕ, 28 сен – РИА Новости. Социал-демократическому союзу Македонии (СДСМ) премьера Зорана Заева будет достаточно 40% явки избирателей на предстоящем референдуме о переименовании страны для того, чтобы внести вопрос в парламент и попытаться изменить Конституцию ради вступления в НАТО и ЕС, заявил РИА Новости известный македонский аналитик, доктор политических наук Жидас Даскаловски.

Правительство Греции в июне подписало договор с Республикой Македония, который решает многолетний спор о названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. В бывшей югославской республике на 30 сентября назначен референдум о ее переименовании в Республику Северная Македония в рамках соглашения.

"Думаю, что большинство тех, кто будет голосовать, проголосует "за". А те, кто выступает против договора и против самого вопроса референдума, будут бойкотировать. Согласно данным опросов ожидаем около 40% явки в этот день. Мое мнение основано на результатах социсследований – около 40% заявили, что будут голосовать на референдуме, а остальные, те, кто против, придерживаются позиции бойкота. Это тренды последних двух недель", — заявил агентству Даскаловски.

Референдум носит консультативный характер. Законодательство Македонии, однако, предполагает, что для успеха плебисцита требуется, чтобы проголосовали более половины избирателей — около 903 тысяч граждан. По мнению аналитика, даже если ценз будет не преодолен, это никак не повлияет на планы правящей партии.

"Премьер Заев и министр иностранных дел Никола Димитров уже сказали, что они продолжат с процедурой, начнут в Собрании (парламенте) процесс внесения изменений в конституцию, согласно подписанному с Афинами договору. Поэтому для них референдум будет успешным даже если явка составит 40%", — отметил эксперт.

Македонский президент Георге Иванов ранее отказался подписать договор с Грецией, назвав его "неконституционным и вредоносным". Против соглашения также выступает крупнейшая оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ с 51 из 120 мест в Собрании (парламенте) страны. В связи с этим, политический аналитик считает, что настоящая борьба за договор с Грецией начнется после референдума в Собрании, где партия Заева пока не имеет необходимого числа голосов для внесения поправок в конституцию Македонии.

"Если президент Иванов снова не подпишет соглашение с Грецией, тогда возникает вопрос – имеет ли правящий СДСМ Заева большинство в две трети депутатов парламента (80 мандатов из 120). Сейчас у них такого большинства нет, но оказывается давление на некоторых депутатов ВМРО-ДПМНЕ и их коалиционных партнеров, чтобы они изменили мнение и проголосовали "За" изменения в конституции", — указал собеседник агентства.

В настоящее время несколько депутатов ВМРО-ДПМНЕ и их коалиционных партнеров и их близкие находятся под следствием или судом по различным обвинениям.

"В случае если правящая партия соберет большинство в две трети в парламенте, тогда договор вступит в силу и они смогут работать над изменением конституции. Если Иванов не подпишет, а он не подписал и сказал, что договор нелегален, единственная вещь, которую они могут сделать – начать процедуру импичмента. Поэтому, вероятно, они сфокусируются на том, чтобы изменить позицию некоторых депутатов ВМРО-ДПМНЕ и получить таким образом необходимое большинство в Собрании и просто протолкнуть данные изменения в конституции", — резюмировал доктор политических наук.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в ходе саммита организации в Брюсселе 11 июля, что лидеры всех 29 стран-членов официально пригласили Македонию вступить в альянс. Он уточнил, что "как только Македония внесет необходимые изменения в конституцию, можно будет официально пригласить страну вступить в НАТО под новым названием — Республика Северная Македония". После подписания протокола о вступлении в НАТО его предстоит ратифицировать парламентам всех 29 стран альянса.

После приема Македонии вне НАТО останутся только две балканские страны: Сербия и Босния и Герцеговина. Россия традиционно выступает против расширения НАТО, называя это угрозой своей национальной безопасности. При этом Москва также категорически отвергает обвинения во вмешательство в дела других стран.