Скрипаль работал на разведки четырех стран НАТО, сообщили немецкие СМИ

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Немецкий журнал Focus со ссылкой на источник в Объединенном командовании НАТО по контрразведке (ACCI) утверждает, что Сергей Скрипаль до 2017 года работал на разведслужбы четырех стран альянса.

"Бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль, который чуть не погиб в результате отравления в марте, по информации Focus, до 2017 года работал на четыре разведывательные службы НАТО. При этом он раскрыл нескольких активных шпионов российской военной разведки ГРУ", — пишет издание со ссылкой на высокопоставленного сотрудника ACCI в Брюсселе.

Утверждается, что в 2012 году Скрипаль в сопровождении сотрудников британской разведки MI6 якобы поехал в Прагу и проинформировал местные органы государственной безопасности об активной российской разведсети. Некоторых из московских агентов Скрипаль, пишет издание, знал еще со времен своей активной службы.

Кроме того, по данным журнала, летом 2016 года Скрипаль якобы сообщил эстонским спецслужбам столь точные сведения, что им удалось выявить трех "российских шпионов", среди которых был один офицер армии Эстонии российского происхождения и его отец. Утверждается, что Скрипаль также снабжал информацией Национальный центр разведки (CNI) Испании. По информации издания, речь шла о криминальных контактах российской мафии в регионе Коста-дель-Соль с влиятельными политиками и госслужащими в Москве.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.