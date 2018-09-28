Житель Швейцарии сядет в тюрьму за неправильно выброшенный мусор, пишут СМИ

ЖЕНЕВА, 28 сен — РИА Новости. Житель швейцарского города Биль сядет в тюрьму за неправильно выброшенный мусор, сообщает в пятницу издание 20 minutes.

Как отмечается, 33-летний мужчина в ноябре 2017 года выставил мусор на улицу не в тот день, когда его забирают коммунальные службы, при этом положил его не в официально разрешенный пакет.

Один из двух сотрудников коммунальных служб, которые следят за тем, чтобы мусор в городе выбрасывали по строгим правилам, смог идентифицировать нарушителя. Мужчине был выписан штраф в размере 150 швейцарских франков (около 150 долларов). Однако он не был оплачен вовремя. Ранее мужчина также приговаривался к штрафу в 6,5 тысячи франков за нарушение закона об азартных играх. Эта сумма также не была оплачена.

Оценив ситуацию, прокуратура летом предложила мужчине отсидеть в тюрьме 90 дней за большой штраф и два дня за мусорное нарушение, но до сих пор не получила ответа. Издание подчеркивает, что теперь нарушитель точно будет отбывать заключение. Проблема лишь в том, что власти не знают его нынешнее местонахождение.

По данным 20 minutes, в 2017 году в Биле было выписано 209 штрафов за неправильно выброшенный мусор, еще 600 человек получили предупреждения. В основном за выброс в лесу старых шин и мебели.