Песков рассказал о переговорах Путина с Пашиняном и Додоном

ДУШАНБЕ, 28 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях саммита СНГ кратко переговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Молдавии Игорем Додоном, при этом перспектива визита главы РФ в Армению не обсуждалась, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Он кратко переговорил с Пашиняном, кратко переговорил с Додоном. Вот сейчас, только что", — сказал Песков.

По его словам, Путин не обсуждал с Пашиняном перспективы своего визита в Армению. "Нет, по другим делам (говорили), по оперативным, текущим", — пояснил представитель Кремля.