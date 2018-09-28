Швыдкой предложил главам СНГ принять план празднования 75-летия Победы

ДУШАНБЕ, 28 сен — РИА Новости. Советник президента РФ по вопросам международного сотрудничества Михаил Швыдкой попросил глав Содружества независимых государств (СНГ) принять план по подготовке к 75-летию победы в Великой Отечественной войне и выпустить обращение для народов всех стран, которое подчеркнет роль народов СНГ в победе над фашизмом.

Он отметил, что в 2017 году на саммите глав государств в Сочи было принято решение объявить 2020 год годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также обеспечить план по подготовке к празднованиям. План представляет собой 49 позиций, которые включают разные разделы.

"Прошу принять этот план подготовки к 75-летию Победы. Он включает в себя два важных обстоятельства: выпуск общей медали к 75-летию Победы, общей для всех стран Содружества, и в этом проекте плана есть просьба выступить всем главам государств Содружества с обращением к народам наших стран и к народам мира в связи с 75-лтием Победы. Это обращение, я уверен, станет важным документом для понимания того, какую роль сыграли наши народы в победе над фашизмом", — сказал Швыдкой на саммите СНГ в пятницу.

По его словам, прежде всего, основное внимание плана обращено к заботе о ветеранах Великой Отечественной, которых осталось не более ста тысяч, в частности, на их материальное и медицинское обеспечение. Более того, отдельные разделы плана посвящены борьбе с фальсификацией истории, которая может отнять победу у советского народа, а также работе с молодежью.