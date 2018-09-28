Силовики почти 160 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (252)

ДОНЕЦК, 28 сен — РИА Новости. Украинские силовики почти 160 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"За неделю зафиксировано 157 фактов нарушения режима прекращения огня украинскими боевиками. По районам 23 населенных пунктов республики противник выпустил 171 мину калибрами 120 и 82 миллиметра, применял вооружение БМП, различные виды гранатометов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — сказал Басурин.

По его словам, в результате обстрелов повреждено 25 домов в Горловке и на юге ДНР.