На Украине арестовали экс-совладельца российского банка "Пушкино" Алякина

КИЕВ, 28 сен – РИА Новости. Суд на Украине арестовал бывшего совладельца российского банка "Пушкино" Алексея Алякина, Генпрокуратура принимает решение о его экстрадиции в РФ, передает в четверг агентство "Украинские новости".

Алякин разыскивается МВД России по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

"Правоохранители задержали экс-владельца российского банка "Пушкино" Алексея Алякина в Киевской области по запросу РФ… Суд применил в отношении подсудимого меру пресечения в виде содержания под стражей (экстрадиционный арест) до вынесения решения Генеральной прокуратурой Украины о его выдаче и фактической передаче РФ, но не более 12 месяцев, то есть не позднее 15 сентября 2019 года", — говорится в сообщении.

Агентство сообщило, что в 2013 году бизнесмен получил украинское гражданство, но 30 июля текущего года Государственная миграционная служба аннулировала это решение. На суде Алякин заявил, что считает себя гражданином Украины.