Пучдемон прокомментировал решение Вальса баллотироваться в мэры Барселоны

БРЮССЕЛЬ, 28 cен — РИА Новости, Александр Шишло. Экс-глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон, получивший политическое убежище в Бельгии, в пятницу высказал удивление решением бывшего премьер-министра Франции Мануэля Вальса баллотироваться на пост мэра Барселоны.

"Странно, что человек, который совсем не знает реалии Барселоны и потребности ее жителей, осмеливается принять вызовы, стоящие перед этим одним из важнейших городов Европы", — сказал Пучдемон в эфире телерадиокомпании RTBF.

На должность мэра каталонской столицы Вальс будет баллотироваться в качестве независимого кандидата, который рассчитывает на поддержку разных политических сил, а не только центристской партии "Граждане". Он пообещал отказаться от всех постов, которые занимает во Франции.

Вальс назвал Барселону городом, который "цепляет, который влюбляет". По словам Вальса, у каталонской столицы сейчас есть "серьезные проблемы" — массовый наплыв туристов, что "требует лучшего управления", высокий уровень преступности, а также незаконная торговля с рук мигрантами.

Говоря о так называемом "процессе" (так в Каталонии называют движение за независимость – ред.), Вальс заявил, что Барселона "достойна того, чтобы ей управляли и думали о ней, а не о других проектах, которые не имеют ничего общего с призванием самого города".

Муниципальные выборы состоятся в Барселоне в конце мая следующего года.

Каталонец Вальс родился в Барселоне в 1962 году, несмотря на то, что его отец, художник Хавьер (Ксавье) Вальс, эмигрировал из Каталонии во Францию в конце 40-х годов. "Были каникулы, и мои родители, жившие во Франции, хотели, чтобы их старший сын родился там (в Барселоне — ред.)", — рассказывал он. Мать Вальса родом из италоязычной Швейцарии. Так что Вальс свободно говорит на четырех языках — французском, испанском, каталанском и итальянском.

Вальс приходится внучатым племянником автору музыки к гимну ФК "Барселона" Мануэлю Вальсу и Горина и болеет за эту команду.

Он вступил во французскую соцпартию в 17 лет, в 1980 году (из нее Вальс вышел в прошлом году). А два года спустя получил французское гражданство.

В 2001 году Вальс стал мэром Эври, пост, который он сохранил до 2008 года, в 2002 году был избран депутатом Национального собрания.

Министерскую должность Вальс получил в 2012 году, став главой МВД и заняв на этом посту жесткую позицию в отношении нелегальной миграции. Спустя два года президент Франсуа Олланд назначил Вальса премьером вместо ушедшего в отставку Жан-Марка Эйро. В 2016 году Вальс подал в отставку — чтобы принять участие в праймериз соцпартии, а дальше претендовать на высшую должность в стране. Однако политическим амбициям каталонца во Франции не суждено было сбыться. Он проиграл праймериз Бенуа Амону, а на президентских выборах поддержал кандидатуру Эммануэля Макрона.

В настоящее время Вальс является депутатом Национального собрания от партии "Вперед, Республика!", однако на заседания является не слишком часто и все больше времени проводит в Испании. Тем более что в Каталонии у него, как утверждают французские и испанские СМИ, живет новая подруга — Сусана Гальярдо, одна из богатейших предпринимателей Испании, крупнейший акционер фармацевтической компании Almirall. Гальярдо во время незаконного референдум о независимости, который состоялся 1 октября прошлого года, явилась на избирательный участок с испанским флагом. И, как она сама утверждает, смогла проголосовать четыре раза.

Соперниками Вальса на выборах в Барселоне могут стать нынешний мэр Ада Колау и советник по внешним связям и институциональным отношениям каталонского женералитета Эрнест Марагаль. Рейтинг Колау за четыре года пребывания у власти сильно упал — усидеть на двух стульях в сложнейшей политической ситуации, которую переживает Каталония, не так просто, да и большинство обещаний, которые Колау раздавала во время предвыборной кампании 2015 года, будучи кандидатом от коалиции Barcelona en Comú (эту коалицию поддерживала левая популистская партия Podemos), так и не были выполнены.

Советник по внешним связям и институциональным отношениям каталонского женералитета Эрнест Марагаль на минувшей неделе заявил, что его цель — создать широкую коалицию сторонников движения за независимость, к которой помимо "Левых республиканцев Каталонии" (он является членом этой партии) присоединились бы другие политические силы, отстаивающие эту идею, — от правой "Вместе за Каталонию" до крайне левой "Кандидатуры народного единства".

Впрочем, не исключено, что "партия Пучдемона" выдвинет своего кандидата. Кроме того, с кандидатом на пост мэра каталонской столицы должна определиться и соцпартия.