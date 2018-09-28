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Бывший командир Чепиги назвал расследование о Боширове шизофренией

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Дело об отравлении Скрипалей (1811)
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© РИА Новости / RTПерейти в фотобанкРуслан Боширов во время интервью главному редактору телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарите СимоньянРуслан Боширов во время интервью главному редактору телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарите Симоньян
© РИА Новости / RT
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 сен – РИА Новости. Бывший командир курсанта Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) Анатолия Чепиги, фигурировавшего в "расследовании" отравления Сергея и Юлии Скрипаль, председатель регионального отделения ДОСААФ России Амурской области Александр Боржко назвал "легкой шизофренией" информацию СМИ о том, за этим именем скрывается Руслан Боширов.

Франц Клинцевич. Архивное фото
© РИА Новости / Яна Лапикова
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Клинцевич предложил британским СМИ назвать Боширова именем героя анекдотов

В среду британский проект Bellingcat в сотрудничестве с изданием Insider, ранее уже публиковавший материалы, не находившие подтверждения, сообщил, что подозреваемый Лондоном в причастности к "делу Скрипалей" Руслан Боширов "на самом деле" якобы является полковником ГРУ по имени Анатолий Чепига.

По информации Insider, Анатолий Чепига родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка Амурской области, окончил ДВОКУ и отправился служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. По данным издания, подразделение Чепиги играло важную роль во второй чеченской войне. Русланом Бошировым, как утверждает издание, он стал после переезда в Москву, где окончил академию ГУ ВС РФ.

Александр Боржко рассказал РИА Новости, что до работы в ДОССАФ он был в ДВОКУ командиром батальона курсантов.

"В 2001 году я выпускал курсанта по фамилии Чепига. Я сам военный и могу сказать, что информация в СМИ о его якобы причастности к истории со Скрипалями попахивает легкой шизофренией. В ДВОКУ готовили войсковых офицеров, для выполнения боевых заданий, Чепига реально воевал в Чечне, но его не готовили для агентурных мероприятий", — сказал Боржко.

Собеседник агентства также пошутил, что планирует менять внешность. "Я думаю, меня английская разведка тоже внесет в списки, потому что я у него был командиром, надо делать пластическую операцию", — пошутил он.

Военные в защитных костюмах в Солсбери. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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The Telegraph сообщила о третьем подозреваемом в отравлении Скрипалей

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала публикацию о том, что обвиняемый Британией в отравлении Скрипалей Руслан Боширов является полковником ГРУ Анатолием Чепигой, вбросом.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Санкт-Петербурге. 20 сентября 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Захарова сравнила "российский след" в Солсбери с лох-несским чудовищем

Впоследствии Петров и Боширов дали 25-минутное интервью RT и Sputnik, в котором заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии. В МИД Великобритании интервью назвали лживым, а также примером очередного "запутывания вопроса" Россией. Москва претензии Лондона отвергла: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не понимает, на каком основании делаются такие заявления, а "ложью оказалось заявление британской стороны относительно того, что таких людей не существует".

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