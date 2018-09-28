В Швеции экстренно сел самолет с загоревшимся двигателем

СТОКГОЛЬМ, 28 сен – РИА Новости, Людмила Божко. Самолет скандинавской авиакомпании SAS, вылетевший в пятницу утром из аэропорта города Кируна на севере Швеции в Стокгольм, совершил вынужденную посадку в городе Лулео из-за загоревшегося двигателя, сообщает шведское телевидение SVT.

Поясняется, что самолет вылетел в шесть утра, приземлился в аэропорту города Лулео на севере Швеции, никто из пассажиров не пострадал.

"Когда мы поднялись до максимума и к нам должны были прийти с кофе, то услышали два хлопка. Я сидел у левого двигателя. После хлопков произошло возгорание", — процитировало телевидение слова одного из очевидцев.

После этого, по его словам, мотор отключился и персонал рассказал нам, что произошло.

"Самолет совершил посадку согласно ситуации безопасности. Произошел сбой в одном из двигателей", — сказала телевидению представитель пресс-службы авиакомпоании SAS Фрейа Аннаматц. Сообщается, что пассажиры будут отправлены в Стокгольм другим рейсом из Лулео.

BREAKING: Un avión B737-600 de la aerolínea escandinava #SAS ha aterrizado de emergencia en #Luleå (LLA) (Suecia) tras una explosión e incendio en uno de sus motores. El avión realizaba el vuelo #SK1049 de #Kiruna (KRN) a #Estocolmo (ARN). No hay heridos. cc: @controladores pic.twitter.com/KCQNAPqCMJ — JM Noticias (@JMNoticias) 28 сентября 2018 г.

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