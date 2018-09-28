Пучдемон заявил, что условия для его возвращения в Испанию пока не созданы

БРЮССЕЛЬ, 28 cен — РИА Новости. Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, получивший политическое убежище в Бельгии, заявил, что условия для его возвращения в Испанию пока не созданы.

После возвращения в августе в Брюссель из Германии, где он вынужденно провел около четырех месяцев, Пучдемон заявил, что продолжит заниматься политической деятельностью во имя законных требований каталонцев и пообещал добиваться освобождения всех политических заключенных в Испании, прилагая все необходимые для этого усилия на европейском уровне.

"Условия для моего возвращения пока не созданы, мы подвергаемся жестким репрессиям", — сказал Пучдемон в пятницу в эфире телерадиокомпании RTBF.

Он подчеркнул, что если европейским правосудием, будь то бельгийским, германским или шотландским, будет принято решение о его отправке в Испанию, "естественно, он согласится с таким решением".

Отвечая на вопрос, намерен ли он участвовать в выборах в Европарламент в мае 2019 года от партии фламандских националистов "Фламандский свободный альянс" (N-VA), Пучдемон сказал, что "технически это вполне возможно", но с таким предложением к нему пока никто не обращался, и это не входит в его первичные политические планы.

Ранее в сентябре каталонский политик участвовал в городе Ломмел в Восточной Фландрии в предвыборном мероприятии входящей в правительственную коалицию в Бельгии националистической партии. Ряд руководителей N-VA ранее заявляли о желании видеть Пучдемона в своем избирательном списке. На это он заявил, что, несмотря на поддержку N-VA, одобряющей стремление Каталонии к самоопределению, не намерен "вмешиваться в политическую реальность Бельгии".

При этом Пучдемон категорически отверг утверждения, что фламандские националисты отказывают ему финансовую поддержку.

Включение Пучдемона в избирательный список N-VA является юридически законным, поскольку граждане ЕС могут участвовать в выборах в другой стране-члене сообщества.

Ранее судья ВС Испании Пабло Льярена не согласился на экстрадицию Пучдемона из Германии только на основании обвинений в растрате госсредств, поскольку основным обвинением, предъявленным бывшему главе каталонского правительства в Испании, является организация восстания. Организация восстания в случае, если не было применено оружие, карается согласно испанскому законодательству тюремным заключением от 15 до 25 лет, растрата госсредств в случае хищений более 250 тысяч евро — до 12 лет.