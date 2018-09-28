Порошенко назвал Украину восточным флангом НАТО

КИЕВ, 28 сен – РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко назвал передачу Киеву от США двух списанных патрульных катеров подтверждением того, "насколько важна Украина для будущего всего свободного мира", а также жестом поддержки страны как фланга НАТО.

Береговая охрана США в четверг передала Украине списанные катера Cutters Drummond и Cushing класса Island. При этом, по мнению бывшего командующего Балтийским флотом, адмирала Владимира Валуева, эти катера не добавят мощи украинскому флоту, а лишь создадут проблемы, в итоге все закончится "корабельным кладбищем".

Во время посещения базы Береговой охраны США "Балтимор" Порошенко назвал передачу катеров "подтверждением того, насколько важна Украина для будущего всего свободного мира".

"Украина является де-факто восточным флангом НАТО, а этот жест поддержки усилил оборонное сотрудничество между нашими странами", — приводит слова президента его пресс-служба.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.