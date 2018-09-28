Порошенко назвал Украину восточным флангом НАТО

КИЕВ, 28 сен – РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко назвал передачу Киеву от США двух списанных патрульных катеров подтверждением того, "насколько важна Украина для будущего всего свободного мира", а также жестом поддержки страны как фланга НАТО.
Береговая охрана США в четверг передала Украине списанные катера Cutters Drummond и Cushing класса Island. При этом, по мнению бывшего командующего Балтийским флотом, адмирала Владимира Валуева, эти катера не добавят мощи украинскому флоту, а лишь создадут проблемы, в итоге все закончится "корабельным кладбищем".
Во время посещения базы Береговой охраны США "Балтимор" Порошенко назвал передачу катеров "подтверждением того, насколько важна Украина для будущего всего свободного мира".
"Украина является де-факто восточным флангом НАТО, а этот жест поддержки усилил оборонное сотрудничество между нашими странами", — приводит слова президента его пресс-служба.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Перші два патрульні катери берегової охорони класу "Island”, які США передали Україні, стануть ще однією цеглиною в зміцненні військово-морського альянсу між українським та американським народами. pic.twitter.com/DYX63lvZwu— Петро Порошенко (@poroshenko) September 27, 2018