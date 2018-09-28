Мадуро рассказал о "сердечной встрече" с генсеком ООН

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Встреча состоялась "на полях" 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, для участия в которой Мадуро прибыл в среду.

"Я провел сердечную встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, на которой рассказал правду о Венесуэле. Мы договорились об общей стратегии по сотрудничеству с ООН для развития нашей любимой родины", — написал Мадуро в Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее, подверг президента Венесуэлы жесткой критике за тяжелую экономическую и политическую ситуацию в стране. Сам Мадуро с трибуны ООН заявил, что готов встретиться с Трампом, чтобы обсудить тематику региона.