Глава МИД Германии ответил на претензии Трампа по российскому газу

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прокомментировал обвинения Дональда Трампа в адрес Берлина по поводу "Северного потока — 2", об этом сообщает газета Handelsblatt.

Во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН Трамп в очередной раз упрекнул Германию в "полной зависимости от российских энергоресурсов".

В ответ на это Маас заявил, что приведенные Трампом "аргументы и факты не соответствуют действительности" и что "никакой зависимости Германии от России нет, и уж подавно в энергетических вопросах".

При этом министр напомнил, что немецкое правительство рассматривает "Северный поток — 2" в первую очередь как экономический, а не политический проект.

Ранее претензии Вашингтона по поводу энергетического сотрудничества Москвы и Берлина в интервью РИА Новости прокомментировал замглавы России МИД Александр Грушко. Он отметил, что речь идет о коммерческих проектах.

"И с политической, и с геополитической точки зрения, конечно, они создают и материальный фактор для укрепления безопасности в Европе. Такая позитивная взаимозависимость", — заключил дипломат.

"Северный поток — 2"

Проект предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.

Против "Северного потока — 2" выступают некоторые страны, в первую очередь Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.

Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют реализацию проекта — их лидеры уверены, что он политический.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.