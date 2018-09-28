В Ираке застрелили бывшую "Мисс Багдад"

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Багдаде застрелили первую с 1972 года победительницу национального конкурса красоты Тару Фарес. Об этом сообщает телеканал Kurdistan24 со ссылкой на МВД Ирака.

По информации телеканала "Аль-Арабия", 30-летнюю модель убили 27 сентября в собственной спортивной машине. Две пули попали в голову, еще одна — в грудь.

Тара Фарес в 2015 году была признана королевой красоты Багдада, в том же году она получила титул "Мисс Багдад-2015". Она проживала в городе Эрбиль, столице Иракского Курдистана. Фарес прославилась после того, как стала лицом модных брендов, при этом ее публикации в соцсетях вызывали споры в иракском обществе.

В Instagram модели, на который подписаны более 2,6 миллиона человек, появилась посмертная публикация с черно-белой фотографией. "Мы просим Аллаха простить ее и предоставить ей свою великую милость", — говорится в записи под снимком.

Как отмечает Kurdistan24, ранее в Ираке при загадочных обстоятельствах погибли владелец салона красоты и фэшн-эксперт.