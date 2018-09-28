В США реактивный самолет развалился при посадке

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Пассажирский самолет средних размеров потерпел крушение в одном из аэропортов штата Южная Каролина, погибли оба пилота, два пассажира ранены, сообщает телеканал Fox Carolina.

Инцидент произошел в четверг днем в городе Гринвиль. Приземлившийся в городском аэропорту самолет Dassault Falcon 50 выехал за пределы посадочной полосы и практически развалился пополам. На фотографии, опубликованной в Twitter местной полиции, видно, что у воздушного судна отвалилась носовая часть.

На борту самолета находились два пилота и супружеская пара в качестве пассажиров. Супруги были госпитализированы в критическом состоянии.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) начали расследование происшествия.

Dassault Falcon 50 — реактивный трехдвигательный самолет большой дальности, способный пересечь Атлантику или перелететь с западного на восточное побережье США.