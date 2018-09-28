Fox News отказался от услуг автора, который оскорбил обвинителей Кавано

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Американский телеканал Fox News прекратил сотрудничество с автором статей Кевином Джексоном, который назвал обвиняющих кандидата на должность судьи Верховного суда Бретта Кавано в сексуальном домогательстве женщин "лживыми уродинами", сообщает издание Hill со ссылкой на заявление телеканала.

"Сотрудничество с Кевином Джексоном в качестве автора завершилось. Его комментарии насчет сегодняшних слушаний заслуживают осуждения и не отражают ценностей Fox News", — заявил телеканал.

Джексон в течение дня комментировал слушания по делу Кавано в юридическом комитете сената в Twitter, высмеивая внешность и академические достижения профессора Блейзи Форд и других женщин, обвиняющих Кавано.

"Феминистки враги и сами себе, и враги всем женщинам. К тому же, они хотят, чтобы мужчинам никогда не верили. Я не поддамся. К дьяволу этот принцип, что женщинам должны верить, не смотря ни на что. Лживые уродины — вот кто эти три женщины, и мы все знаем", — говорится в одном из постов Джексона в Twitter.

К настоящему времени уже три женщины заявили, что в 1980-х годах стали жертвами сексуальных домогательств со стороны Кавано, сам он все обвинения отрицает. Последняя возможная "жертва" Кавано выступила за день до слушаний в сенате, на которых отвечала на вопросы Форд.

Республиканцы планировали утвердить Кавано до ноябрьских выборов в конгресс, так как иначе демократы могут перехватить у республиканцев контроль над сенатом, который утверждает судей верховного суда. Демократы стараются затянуть назначение судьи. После утверждения на уровне комитета Кавано надо получить одобрение полного состава сената.

Место в верховном суде США стало вакантным после того, как 82-летний член суда Энтони Кеннеди в июле 2018 года ушел в отставку после 30 лет работы на этом посту. Верховный суд США состоит из девяти человек и оказывает существенное влияние на законы и общество в США, часто ставя точку в политических и общественных дебатах. Судьи верховного суда в США назначаются пожизненно. Трампу возможность назначить судью высшей инстанции выпала уже второй раз. Кавано, как и его предшественник Нил Горсач, выдвинут на место судьи, назначенного другим республиканским президентом — Рональдом Рейганом. Таким образом, число назначенцев президентов-демократов и республиканцев в суде не меняется: выдвиженцы республиканцев составят в случае утверждения Кавано большинство в пять голосов.