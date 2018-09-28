Опрос: более половины жителей Британии выступают против выхода из ЕС

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Более 50% жителей Великобритании проголосовали бы против выхода из Евросоюза на втором референдуме по Brexit, свидетельствуют итоги нового опроса национального центра социальных исследований (NatCen).

Согласно данным опроса, в настоящий момент 52% предпочли бы остаться в ЕС, тогда как 48% поддерживают Brexit.

Отмечается, что отношение британцев к Brexit мало изменилось с начала года, несмотря на небольшие колебания в последние несколько месяцев — в частности, после "плана Чекерс". Тем не менее, исследователи полагают, что такие результаты не являются гарантией того, что в случае второго раунда голосования по Brexit результат будет в пользу тех, кто против выхода из ЕС.

"Действительно, "остаться" сохраняет лидерство в опросах. Но это лидерство по-прежнему носит узкий характер, и отмечаются лишь незначительные признаки роста. Более того, оно довольно сильно зависит от предпочтений тех, кто не голосовал два года назад, и кто в соотношении два к одному теперь говорит, что выступает за то, чтобы "остаться" (в ЕС- ред.)",- заявил старший научный сотрудник центра Джон Кертиц.

Исследование проводилось с 10 августа по 10 сентября 2018 года. Результаты были получены на основе средней доли голосов за и против выхода из ЕС в шести последних опросах.